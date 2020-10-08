Пекин, , 14:01 — REGNUM Как минимум семь человек погибли и ещё двое были ранены из-за обрушения, которое произошло на строительной площадке в южной китайской провинции Гуандун. Об этом 8 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации источника, инцидент случился на стройке в уезде Лухэ, когда во время заливки бетона обрушилась часть установленных металлоконструкций.

Также уточняется, что двое раненых госпитализированы, причем состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, указывается, что местные власти начали расследование причин произошедшего. Другие подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочий получил тяжелую травму головы на строительной площадке в Ставрополе и через несколько дней мужчина скончался.