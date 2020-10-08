Рязань, , 13:57 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту взрывов на территории одной из войсковых частей в Рязанской области. На месте работают военные следователи, заявили в Следственном комитете России.

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Расследованием занимается военный следственный отдел СК РФ по Рязанскому гарнизону. Уголовное дело возбуждено признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжением губернатора области Николая Любимова на территории двух муниципальных районов для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим ЧС.