Рязань, , 13:49 — REGNUM В результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, на госпитализацию было направлено 22 человека. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минздрава России.

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«На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек», — говорится в сообщении и уточняется, что это первые пострадавшие, которые были направлены в больницу сразу после инцидента, включая одну женщину, находящуюся в реанимации.

Кроме того, указывается, что в это же медучреждение было направлено еще 8 человек, пострадавших косвенно — нуждающихся в неотложной медицинской помощи или маломобильных пациентов.

«В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести», — также добавляется в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что по указанию министра здравоохранения России Михаила Мурашко ситуация с пострадавшими в результате взрывов под Рязанью взята на контроль.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совещание по техническому оснащению МЧС РФ проведет 8 октября президент России Владимир Путин и заслушает доклад главы ведомства Евгения Зиничева по пожару на складе боеприпасов под Рязанью.