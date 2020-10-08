Тутаев, Ярославская область, 8 октября 2020, 13:41 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области паром с пассажирами и транспортом вернулся, чтобы забрать опоздавшую чиновницу. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Город Тутаев расположен на двух берегах Волги, моста нет. Основным средством сообщения является паром, который ходит по расписанию. 2 октября паром отчалил от левого берега, а потом вернулся.
Как выяснилось, он забрал опоздавшую первого заместителя главы Тутаевского района Маргариту Новикову. Это не понравилось другим пассажирам. Паром следует один раз в час.
Обсуждение инцидента развернулось в социальных сетях, после чего чиновница извинилась перед земляками. Она рассказала, что задержалась на встрече с жителями Левобережного поселения.
Проблема связи двух берегов в Тутаеве существует много лет. Последние планы предполагали строительство канатной дороги над Волгой. Но пока жители преодолевают Волгу по-старинке — на водном транспорте в навигацию и пешком зимой. Или же делают крюк в несколько десятков километров через Ярославль.