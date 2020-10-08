Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили горящий архив Комитета по труду и занятости населения. Из здания было эвакуировано 40 человек. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло около в 11:48 мск 8 октября в Адмиралтейском районе. В здании №7 по Галерной улице, где размещается комитет, произошел пожар в здании 3-й степени огнестойкости.

«Горел архив на четвертом этаже, до прибытия эвакуировано 40 человек, сильное задымление», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно, в кабинете №43 площадью 10 кв. метров горел стеллаж с документами на площадью 1 кв. м. В 12:14 мск пожар удалось локализовать.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, сотрудники комитета по труду и занятости постепенно возвращаются к нормальной работе.