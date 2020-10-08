Рязань, , 13:33 — REGNUM 193 человек и 35 единиц техники направлены в Рязанскую область для ликвидации последствий взрывов на территории военной части, сообщили ИА REGNUM 8 октября в МЧС России. Спасатели прибыли из Москвы, Тульской области и Тульского Спасательного центра.

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Аэромобильные группировки направлены для оказания помощи в тушении крупного пожара. В Рязанскую область дополнительно отправлены 20 ранцевых установок «Ермак» и 20 ранцевых установок пожаротушения «Игла». для ликвидации пожаров в труднодоступных местах в состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости.

Для мониторинга зоны загорания и контроля обстановки, в число группировки также вошёл передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой, заявили в пресс-службе ведомства.