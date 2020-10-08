Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга учащийся одной из школ при неустановленных обстоятельствах выпал из окна учебного здания, получив тяжелые травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом ИА REGNUM 8 октября рассказали в пресс-службе районной администрации

Инцидент произошел днем в четверг в одной из школ Петроградского района. Ученик восьмого класса выпал из окна класса с высоты четвертого этажа.

«Обстоятельства падения устанавливаются», — уточнили в районной администрации.

По данным источника ИА REGNUM в медицинских кругах, мальчик в тяжелом состоянии с сочетанными травмами доставлен в больницу.

Добавим, по данным СМИ, пострадавший мальчик — из благополучной семьи.

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