Санкт-Петербург, 8 октября 2020, 13:33 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга учащийся одной из школ при неустановленных обстоятельствах выпал из окна учебного здания, получив тяжелые травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом ИА REGNUM 8 октября рассказали в пресс-службе районной администрации
Инцидент произошел днем в четверг в одной из школ Петроградского района. Ученик восьмого класса выпал из окна класса с высоты четвертого этажа.
«Обстоятельства падения устанавливаются», — уточнили в районной администрации.
По данным источника ИА REGNUM в медицинских кругах, мальчик в тяжелом состоянии с сочетанными травмами доставлен в больницу.
Добавим, по данным СМИ, пострадавший мальчик — из благополучной семьи.
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