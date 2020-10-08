Иркутск, , 13:00 — REGNUM Иркутские следователи в настоящее время выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из магазинов города. Доследственная проверка начата по факту применения насилия в отношении полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«По предварительным данным, 7 октября трое несовершеннолетних совершили кражу одежды в магазине, расположенном в 130 квартале города Иркутска. При задержании одна из девушек оказала сопротивление и нанесла телесные повреждения сотруднику полиции», — уточнили в ведомстве.

Проверка ведётся по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Будет дана оценка правомерности действий сотрудников органов внутренних дел в отношении несовершеннолетней.