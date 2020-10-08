Ставрополь, , 12:49 — REGNUM Рабочий получил тяжелую травму головы на строительной площадке в Ставрополе. Через несколько дней мужчина скончался, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошел 1 октября на одной из стройплощадок в краевой столице. Установлено, что от сильного порыва ветра распахнулись металлические ворота, и одна из створок ударила работавшего рядом 35-летнего строителя. Мужчина получил черепно-мозговую травму и через несколько дней умер в реанимации.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку организовала и прокуратура Ставрополья, о чем сообщается на странице ведомства в Instagram. Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц строительной организации, ответственных за технику безопасности.