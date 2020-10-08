Степанакерт, 8 октября 2020, 12:47 — REGNUM Четыре взрыва прогремели в столице Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после утреннего затишья. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.
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Также указывается, что после раздавшихся в Степанакерте взрывов властями были включены сирены.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что главным поставщиком оружия Азербайджану является не Турция.