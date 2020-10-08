Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области информация о хищении газа компанией, которой руководит депутат Законодательного собрания региона, нашла официальное подтверждение. В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 октября.

Следователи полагают, что глава фирмы, «являясь в соответствии с заключённым договором поставки газа потребителем и плательщиком за поставленную продукцию», вступил в сговор с неустановленными лицами. С помощью компьютерной программы в приборы учёта потребляемого ресурса вносились изменения, что искажало объём потреблённого голубого топлива. За период с 2016 по 2020 год газ похищен на сумму более 44 млн рублей.

Главный фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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