Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии задержан бывший тренер по фитнесу, которого подозревают в кражах могильных оград на территории четырёх муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полиции отмечают, что сообщения о кражах чугунных оград с кладбищ стали поступать летом 2020 года. В ходе расследования было установлено транспортное средство, на котором вывозилось украденное. Помощь оказали и бдительные граждане, в том числе сообщив, что в одном из пунктов приёма чермета находились фрагменты могильных оград. Затем был установлен подозреваемый: по данным следствия, им оказался ранее судимый бывший тренер по фитнесу, на даче которого полицейские обнаружили большое количество аналогичных изделий из чугуна.

Мужчина задержан, заведено уголовное дело. Следствием установлена его причастность к девяти фактам краж с территорий кладбищ города Новочебоксарска и четырёх районов республики. Правоохранители не исключают, что число потерпевших может возрасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на кладбище возле села Полевые Бикшики Батыревского района в результате «благоустройства» и пожара на погосте остались пепелище и свалка срубленных деревьев.

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