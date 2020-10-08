Ташкент, , 12:19 — REGNUM Журналиста Абу-Али Ниязматова из Узбекистана 7 октября избили и насильно удерживали неизвестные лица, после того, как он провел видеосъемку незаконной вырубки деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября рассказал сам Ниязматов.

«Я — член Общественного совета при администрации города Ташкент. Также я журналист и долгие годы работаю в СМИ, — рассказал Ниязматов. — Дело обстояло так: 7 октября по дороге в Ташкент, на территории Кибрайского района Ташкентской области, я увидел, что на центральной дороге возе кафе неизвестными лицами осуществляется вырубка деревьев — орешины. Между тем, в Узбекистане введен мораторий на вырубку этих деревьев. Я остановился и начал осуществлять съемку. Когда я прекратил съемку, ко мне подошли эти лица и стали на повышенных тонах со мной разговаривать. Я представился и объяснил, что нахожусь на общественной территории. Тем не менее они, невзирая на эти доводы, схватили меня, скрутили руки и затащили в кафе. Закрыли дверь».

Как рассказал Ниязматов, в помещении кафе его стали бить по животу и в течение часа всячески издевались и измывались, чувствуя свою безнаказанность.

«А мой друг, который остался в машине, через 40 минут обеспокоился моим долгим отсутствием, и когда он заглянул в кафе, я крикнул ему, чтобы он вызвал милицию, — пояснил Ниязматов. — И тогда удерживавшие меня лица пригласили своего местного участкового. И, видимо, участковый был их человек. Он забрал меня в участок и пытался всячески выгородить этих лиц. Он даже не пригласил разбираться тех мужчин, которые меня удерживали и пытался выставить виноватым меня. Хотя факт нарушения закона был налицо».

Как подчеркнул Ниязматов, нанесенные ему повреждения он зафиксировал в Институте травматологии.

«Мне зафиксировали растяжение предплечья, ушиб мягких тканей, выдали справку. Это получило большой резонанс. Я опубликовал это в своих социальных сетях, — рассказал журналист. — Я хочу отметить, что с приходом к власти нового президента он инициировал широкомасштабные реформы по либерализации практически по всех сферах. И в том числе в сфере СМИ. Мы, журналисты, ему очень благодарны, так как теперь мы можем писать обо всем. Вместе с этим многие лица в стране восприняли эту либерализацию как вседозволенность. И очень сильно активизировалась уличная преступность. И вчерашний случай я воспринимаю как пример того, как люди неправильно воспринимают свободу и полное игнорирование законодательства. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы данные лица были наказаны. Не с целью мщения, а в целях того, чтобы добиться торжества закона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в свое время президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что под влиянием общественного мнения в стране был объявлен мораторий на вырубку деревьев. Все это, по мнению главы государства, свидетельствует об усиливающемся среди населения чувстве ответственности и сопричастности к происходящим в обществе процессам.

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