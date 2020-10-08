Уфа, , 12:02 — REGNUM Центральное отопление и горячую воду отключили в более ста домах Уфы. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МУП «Уфимские инженерные сети».

По сообщению пресс-службы предприятия, отключение горячей воды и центрального отопления произошло из-за технологического повреждения на подающем трубопроводе теплоносителя по ул. Менделеева, 171, которое было обнаружено во время испытаний тепловых сетей кратковременным повышением температуры.

Отмечается, что отопление и горячая вода будут отключены до 20:00 час 8 октября. В настоящее время на поврежденном участке ведутся восстановительные работы.

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