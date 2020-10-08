Рязань, , 11:52 — REGNUM Число госпитализированных в результате взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области возросло до 19 человек. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минздрава России.

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«На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что это первые пострадавшие, которые были направлены в медучреждение сразу после происшествия, из которых одна женщина находится в реанимации.

«В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие», — также говорится в сообщении и поясняется, что это пациенты, которым нужна неотложная медицинская помощь — гемодиализ, инсулинотерапия, или пациенты, которые являются маломобильными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество людей, которые пострадали из-за взрывов на территории складов с боеприпасами под Рязанью, возросло до 14.