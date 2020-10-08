Порт-Морсби, , 11:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали сейсмологи около берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 8 октября сообщает Геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 108 км в северо-западном направлении от города Лаэ на острове Новая Гвинея, где проживает примерно 76 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 116 км.

При этом указывается, что информация о пострадавших и разрушениях из-за подземных толчков не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Маланге (Индонезия) 6 октября 2020 года в 21:45 по местному времени.