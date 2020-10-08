Ярославль, , 11:34 — REGNUM В Ярославской области зафиксирован новый максимум суточного прироста выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За последние сутки выявлено 67 новых случаев — это самый большой показатель с начала осени. Днем ранее их было 65, а до этого — 58.

От COVID-19 скончался еще один человек, общее число жертв пандемии в регионе достигло 48.

За последние сутки выздоровели 113 человек. Всего за время эпидемии в Ярославской области было выявлено 9064 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8484 ‌человек.‌ ‌ ‌

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