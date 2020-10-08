Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Снова усилился до второй категории ураган «Дельта», который 7 октября прошел по мексиканским штатам Юкатан и Кинтана-Роо. Об этом 8 октября сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.

«Ураган «Дельта» вновь усилился до второй категории», — говорится в сообщении и указывается, что 9 октября ожидается, что «Дельта» достигнет северных районов побережья Мексиканского залива.

Также уточняется, что, по данным синоптиков, скорость ветра внутри урагана достигает 43 м/с и что он в настоящее время находится на расстоянии в 780 км в юго-восточном направлении от американского штата Луизиана и движется к нему со скоростью 7,7 м/с. Ожидается, что он дойдет до побережья данного штата примерно в 19:00 9 октября (03:00 10 октября мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября, вечером, стало известно, что ураган «Дельта» прошел мексиканский Канкун на полуострове Юкатан, вернулся в Мексиканский залив и движется к побережью США.