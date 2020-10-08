Новочеркасск, Ростовская область, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области начальник управления здравоохранения Новочеркасска подозревается в мошенничестве. Об этом сообщается пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По имеющимся сведениям, выявлены факты «хищения чиновницей чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием». Якобы начальник горздрава оказала содействие врачу горбольницы Новочеркасска в беспрепятственной сдаче экзамена в министерстве здравоохранения Ростовской области. С помощью чиновницы медик подтвердил свою квалификационную категорию.

Согласно данным, размещённым на официальном сайте новочеркасского управления здравоохранения, руководит ведомством Татьяна Гудкова.