Киев, , 11:17 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ЛНР полностью ликвидированы лесные пожары. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сегодня, 8 октября, в 8:50 ликвидирован последний очаг пожара вблизи села Смоляниново Новоайдарского района на площади 4491 гектаров», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сотрудники ГСЧС пока что дежурят на месте чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Напомним, площадь выжженной территории составила более 20 тыс. гектаров, были эвакуированы 150 человек. Ранее в Национальной полиции Украины сообщили об 11 погибших.

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