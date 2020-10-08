Берлин, , 11:12 — REGNUM В немецком городе Заснице произошел пожар в многоквартирном доме. Одним из первых огонь заметил 14-летний подросток из Чечни Дени Эскиев. Он ехал со своими родителями на автомобиле, когда увидел пламя на крыше одного из домов, пишут «Аргументы и Факты. Ставрополь».

Юноша тут же позвонил в пожарную службу, а сам первым побежал к горящему дому и стал стучать во все квартиры, предупреждая жильцов об опасности. Он смог оповестить десять жителей, проживающих в шести квартирах. К тому времени к месту пожара прибыли пожарные и устранили огонь, распространившийся на верхние этажи дома.

В настоящее время руководство города готовит награждение юному спасителю. Мэр Марио Хорн выразил благодарность смелому выходцу из Чечни.

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