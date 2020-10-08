Уфа, , 11:13 — REGNUM Женщина погибла после опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 7 октября в Илишевском районе на автотрассе Москва — Уфа. На 1199 км этой дороги автомобиль «Лада Гранта», под управлением 62-летнего мужчины съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что 45-летняя пассажирка этого автомобиля получила не совместимые с жизнью травмы. Водитель был доставлен в больницу. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельство произошедшего.

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