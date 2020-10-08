Рязань, , 11:16 — REGNUM Общее количество людей, которые пострадали из-за взрывов на территории складов с боеприпасами под Рязанью, возросло до 14. Об этом 8 октября сообщили в областном Минздраве.

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«В настоящее время госпитализировано 14 человек, пострадавших во время пожара на территории воинской части», — приводит сообщение Миндрава «Интерфакс».

Также там уточнили, что 11 человек из данного числа находятся в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра и ещё трое — в стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра. При этом один человек из числа пострадавших находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прерванное на трассе «Каспий» из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью движение автотранспорта восстановлено.