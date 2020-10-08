Петропавловск-Камчатский, , 11:08 — REGNUM На Камчатке заместителя директора сельской школы обвиняют в насилии над ученицей третьего класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина в школьном классе совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый заключен под стражу.

Как пишет ИА «Кам 24», в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей. Всё произошло в День учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Альметьевске перед судом предстал 50-летний бывший тренер по плаванию. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).