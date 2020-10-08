Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в хищении газа задержан депутат Законодательного собрания. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, превышает 44 млн рублей.

По неофициальным данным, народный избранник якобы с 2016 года на подконтрольном ему предприятии с помощью специальных программ вносились коррективы в работу приборов учёта энергоресурсов, что позволило пользоваться ресурсами ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Голубое топливо хранился на территории организации в резервуарах, использовалось для обеспечения работы хлебозавода, а также в качестве «кустовой» газовой автозаправочной станции, пишет ТАСС.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупных размерах»).