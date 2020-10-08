Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ограблении ювелирного магазина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следователей, обвиняемый попросил продавщицу показать ему золотые ювелирные изделия, после чего оттолкнул её от себя, взял драгоценности и скрылся с места преступления.

Нанесён ущерб на сумму более 110 тыс. рублей. Гражданин полностью признался в содеянном. Теперь ему грозит наказание в виде лишение свободы сроком на семь лет.

Прокуратура Верх-Исетского районного суда утвердила обвинительное заключение и направило дело на рассмотрение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону перед судом в ближайшее время предстанет мужчина, обвиняемый в ограблении банка.

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