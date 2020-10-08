Киров, Калужская область, , 11:47 — REGNUM В Калужской области перед судом предстанет 50-летний житель Кировского района, обвиняемый в изнасиловании, совершённом девять лет назад. Об этом 8 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, в декабре 2011 года злоумышленник напал на женщину и, угрожая убийством, изнасиловал в сарае. Уголовное дело было возбуждено, но личность преступника не установили, и производство было приостановлено. В начале 2020 года с целью проверки на причастность к совершению преступления лица, отбывающего наказание за аналогичное преступление, следствие по делу возобновили. Эксперты выявили совпадение биологических следов, изъятых с места преступления, совершенного девять лет, назад с генотипом мужчины, отбывающего наказание за изнасилование, совершённое позже.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от четырёх до десяти лет.

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