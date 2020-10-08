Улан-Удэ, , 10:45 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 24-летней девушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, с заявлением к правоохранителям обратился отец пропавшей.

«25 октября в вечернее время 24-летняя девушка после поездки в такси вышла на улице Бабушкина возле торгового центра, после чего направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества и бесследно исчезла», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, ранее она никогда не покидала надолго свой дом.

В рамках расследования уголовного дела следователи изучают записи с камеры видеонаблюдения на торговом центре. На кадрах видно, как девушка выходит из такси и идёт в сторону детского учреждения. К поискам привлечены в том числе волонтёры.

В следствии также просят помочь жителей, обладающих какой-либо информацией о происшествии.