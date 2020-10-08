Самара, , 10:48 — REGNUM Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) планируют дополнительно возвести до конца года в Самарской области. Об этом 8 октября сообщает министерство здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» было запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Отмечается, что после проведения конкурсов на поставку сборных модульных конструкций для их возведения образовалась экономия. В связи с этим было решено возвести дополнительно сверх запланированных еще четыре фельдшерско-акушерских пункта.

Таким образом, до конца текущего года дополнительно будут введены новые фельдшерско-акушерские пункты в с. Чапаево м.р. Красноярский, с. Николаевка м.р. Волжский, в с. Беловка м.р. Богатовский, с. Новое Еремкино м.р. Ставропольский. Всего же в текущем году в регионе заменят 32 ФАПов и три офиса врачей общей практики.

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