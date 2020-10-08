Рязань, , 10:43 — REGNUM Прерванное на трассе «Каспий» из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью движение автотранспорта восстановлено. Об этом 8 октября сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что движение по железной дороге из-за пожара на складе боеприпасов не было прервано или остановлено. Кроме этого, Булгаков уточнил, что к утру 8 октября интенсивность детонации боеприпасов уменьшилась.

«Сейчас будем уточнять и заходить, ликвидировать, чтобы дальше не получила распространение детонация других объектов, которые есть на территории арсенала», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Рязанской области произошла серия взрывов на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа.