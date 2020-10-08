Петропавловск-Камчатский, , 10:35 — REGNUM Огромное загрязнение воды веществом неизвестного происхождения, которое обнаружили учёные Дальневосточного федерально университета, движется на юг и может достигнуть Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

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«Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — рассказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Дальневосточного федерального университета, прибывшие на Камчатку для установления причин массовой гибели обитателей морского дна в Тихом океане, зафиксировали огромное загрязнение воды веществом неизвестного происхождения.

Загрязнение хорошо видно — его отличает необычная пена на волнах и темно-зелёный цвет. Примерная площадь пятна растянулась от бухты Спасения до бухты Лиственничной на 40 км, ширина от 30 до 100 метров.