Скопинский район, Рязанская область, , 10:25 — REGNUM В Рязанской области 82 человека, пострадавшие от взрывов на территории военной части, находятся в пунктах временного размещения в Скопинском и Ряжском районах. Данные на 10:00 8 октября ИА REGNUM предоставили в правительстве региона.

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В Скопинском районе размещены 58 человек: 41 пострадавший находится в Вослебовской школе, 17 человек приняла лыжная база в Скопине. В общежитии Ряжского колледжа в Ряжском районе разместили 24 человека.

«Организованы работы по оценке нанесенного материального ущерба, определяются объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению», — заявили в правительстве региона.

В больницах находятся 13 пострадавших от взрывов, один пациент в реанимации.

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