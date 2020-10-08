Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Боевой снаряд упал 7 октября в Грузии в виноградники возле приграничного села Кучатани в муниципалитете Кварели в крае Кахетия. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Как рассказал журналистам местный житель, был взрыв, но никто не пострадал. Сообщается, что на место падения снаряда прибыли правоохранители. В МВД Грузии по данному случаю заявлений не было.

Стоит отметить, что Кахетия граничит с Азербайджаном, а Кучатани находится в 20 — 30 километрах от границы.

Напомним, 7 октября пресс-служба МВД Грузии сообщила, что на территории Кахетии возле границы с Азербайджаном упали два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Два беспилотника упали на границе Грузии и Азербайджана