Москва, , 10:15 — REGNUM Туалет на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя, но космонавты смогли его починить. Это следует из переговоров космонавта Анатолия Иванишина и Центра управления полетами (ЦУП), которые транслирует на своём сайте NASA.

Иванишин рассказал, что на российском сегменте ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) почему-то не включается. В ЦУПе заключили, что необходимо заменить мочеприемник, и предложили космонавтам подождать до утра и «ходить в гости к коллегам», либо попробовать заменить устройство.

Космонавты решили чинить АСУ и получили от ЦУПа план действий. После замены мочеприемника АСУ стало работать.

На борту МКС в настоящее время действуют два туалета — в американском и российском сегментах. Они также есть в бытовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-16», который пристыкован к станции.

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