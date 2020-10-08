Набережные Челны, Татария, , 10:56 — REGNUM В многоквартирном доме коридорного типа в Набережных Челнах в доме №5 переулка Гафиатуллина произошел пожар. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 5 детей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.

Информация о пожаре поступила 7 октября в 07:06 по местному времени. Горела квартира на втором этаже на площади 12 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали жильцов с верхних этажей. По трехколесной лестнице спасли 5 человек, детей среди них не было. Во время пожара погиб один человек, еще один житель пострадал. Информацию о личностях устанавливают.

Ликвидировать возгорание удалось в 07:33. Для этого привлекались 36 человек и 10 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

ИА REGNUM напоминает, в селе Верхние Шипки Заинского района Татарии местный житель погиб при пожаре в деревянном доме. Возгорание жилища произошло 17 августа. В десятом часу вечера сельчане заметили пожар и вызвали спасателей. Прибывшим через пять минут огнеборцам, пришлось тушить огонь на площади 60 кв. м. Хозяина домовладения обнаружили при разборе завалов мертвым в дальнем коридоре между залом и кухней.

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