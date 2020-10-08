Азовский район, Ростовская область, , 10:08 — REGNUM В Ростовской области против главы Елизаветинского сельского поселения (Азовский район) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу заподозрили в махинациях с землёй. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в 2015—2016 годах подозреваемая незаконно передала в собственность пяти гражданам участки, площадь которых превышает 11 тыс. кв. метров. При этом данные наделы находятся на территории зоны санитарной охраны.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.