Эрбле, , 10:07 — REGNUM Во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Le Figaro.

На двух полицейских коммуны Эрбле департамента Валь-д'Уаз, находившихся на службе вечером 7 октября, напали два человека. Они избили полицейских, украли у них оружие и за тем из него же выстрелили в жертв. Одному из пострадавших пуля попала в живот, его жизнь находится под угрозой.

Напомним, 7 октября около 250 пожарных собрались в центре французского города Руан, чтобы выразить свое возмущение «вспышками агрессии», распространенными, по их мнению, во Франции.

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