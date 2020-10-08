Новочеркасск, Ростовская область, , 09:55 — REGNUM В Ростовской области в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии № 14 (Новочеркасск) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, сотрудник колонии строгого режима пронёс на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны, зарядные устройства, наушники, сим-карты, предназначенные для заключённых. Подозреваемый был задержан с поличным.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.

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