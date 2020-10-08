Казань, , 10:06 — REGNUM Жители поселка «Татваленка» Приволжского района города Казани в начале сентября разместили сведения в средствах массовой информации о самовольно заблокированной единственной автомобильной дороге, соединяющей населенный пункт с городом. Следственные органы провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Жители поселка оказались заложниками ситуации, до них не могут добраться службы экстренной помощи. Одной из женщин, проживающей в «Татваленке» вовремя не оказали медицинскую помощь, машина скорой не смогла доехать.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное по двум статьям — «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия» и «Самоуправство». Как пояснили в региональном управлении СКР, он самовольно снёс дом с личными вещами проживающих в нём людей. При этом жилое помещение находилось в муниципальной собственности.

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