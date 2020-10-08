Рязань, , 10:02 — REGNUM На 09:00 8 октября в больницах находятся 13 пострадавших от взрывов на военных складах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. В эвакогоспитали обратились за медицинской помощью 26 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрывы на воинских складах в Рязанской области – все новости»

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся десять человек, госпитализированных сразу после происшествия. Одна женщина в реанимации, остальным требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия. Есть маломобильные пациенты.

В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести.

За медпомощью в эвакогоспитали обратились 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью и другими симптомами. С ними работают терапевты, психологи, фельдшеры. Шесть пострадавших переведены на амбулаторное лечение.

Читайте развитие сюжета: Под Рязанью в пунктах временного размещения приняты 82 человека