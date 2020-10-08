Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 8 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ выпустили две гранаты из РПГ, а также применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Минеральное», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

В районе посёлка Авдеевка наблюдатели зафиксировали на позициях ВСУ три взрыва неизвестного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Украина намерена использовать в отношении Донбасса «хорватский опыт», в основе которого лежит резкий захват территорий войсками.

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