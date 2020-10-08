Джуба, , 10:00 — REGNUM Порядка миллиона человек пострадали от наводнений в Южном Судане. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным организации, большинство пострадавших, около 800 000 человек, проживают в районах вдоль Белого Нила. Южный Судан сталкивается с наводнениями с июля.

«Целые общины бежали на более высокие земли, чтобы спастись от поднятия уровня воды, и примерно 368 000 человек в настоящее время перемещены. Больше всего страдают женщины и дети», — говорится в пресс-релизе УКГВ.

Большинству пострадавших была оказана продовольственная помощь, и более 100 000 человек получили медицинскую помощь, добавили в управлении.

«Распределение временного жилья и непродовольственных товаров, водоснабжение, обеспечение санитарии и гигиены и защита населения продолжает осуществляться, однако разрыв в охвате районов мерами реагирования остается высоким», — сказали в УКГВ.

Гуманитарные партнеры УКГВ запрашивают около $46 млн, чтобы обеспечить нужды людей, которые оказались в крайней нищете из-за удара стихии.