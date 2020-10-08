Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при завозе угля для прохождения отопительного сезона в северные районы края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что должностное лицо АО «Корякэнерго» проводило мнимые сделки с подконтрольными фирмами. В результате стоимость угля завышалась.

«Фиктивные затраты впоследствии включены региональной службой по тарифам и ценам в коммунальный тариф на отопление и возмещены акционерному обществу за счет бюджетной субсидии», — уточнили в ведомстве.

Бюджету региона причинён ущерб в сумме не менее 26 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Катайске и Катайском районе отопительный сезон под угрозой срыва из-за больших долгов населения перед ресурсоснабжающими организациями. Долги перед ресурсниками составляют 18,5 млн рублей.