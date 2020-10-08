Петропавловск-Камчатский, , 08:58 — REGNUM Одна из самых вероятных причин массовой гибели обитателей морского дна в Тихом океане у берегов Камчатки не подтвердилась. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что в исследуемых пробах воды не обнаружено гептила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На встрече с представителями Greenpeace глава региона сказал, что, по данным двух лабораторий, в образцах воды из Тихого океана гептила не обнаружено.

Процесс исследования проб проходит долго по времени, так как учёные проверяют образцы на широкой спектр веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, представители российского отделения Greenpeace, которые прибыли на Камчатку для того, чтобы разобраться в причинах массовой гибели обитателей морского дна, обнаружили в одной из бухт Тихого океана пятно со специфически запахом и неестественным цветом.