Уфа, , 08:58 — REGNUM Тяжелую травму получил водитель автомашины «БелАЗ» после падения на него автомобильной шины в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 октября 58-летний водитель автомобиля «БелАЗ» (работник Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат») выполнял ремонтные работы в боксе участка ремонта и эксплуатации технологического транспорта № 8 Сибайского подземного рудника. В какой-то момент на него упала автошина с вилочного погрузчика. Мужчина получил травму живота, а также перелом костей таза.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники республиканской Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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