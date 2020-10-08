Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Челябинской области общественникам рекомендовано отменять массовые мероприятия. Такое письмо представителям НКО направила глава минсоцотношений региона Ирина Буторина.

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Скан письма от 7 октября приводит Znak.com. Из документа следует, что по итогам заседания оперштаба с участием губернатора Алексея Текслера было решено рекомендовать ограничивать проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание прошло 7 октября, По итогам него текслер заявил, что власти не намерены останавливать экономику.