Петропавловск-Камчатский, , 08:51 — REGNUM Исследования показали отсутствие токсинов в воде и воздухе у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных. Об этом сообщил 8 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он уточнил, что в числе прочего получены отрицательные пробы на гептил — токсичный компонент ракетного топлива. Версию с гептилом обсуждали в социальных сетях. Уровень радиации на побережье в норме.

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено», — сказал Солодов РИА Новости.

Глава региона отметил, что отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам не могли привести к столь серьёзным последствиям. Пока версий загрязнения океана две: техногенная и природная, то есть разлив некого вещества либо естественные явления.

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