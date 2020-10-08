Махачкала, , 08:20 — REGNUM Причиной ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и врезался в остальные (транспортные средства)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее, вечером 7 октября, в Кизлярском районе Дагестана произошло столкновение пяти транспортных средств — трех грузовых автомобилей, легкового автомобиля и школьного микроавтобуса «Газель». В результате этого три человека погибли и ещё 14 были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что восемь детей пострадали в Дагестане в аварии с участием школьного микроавтобуса.