Рязань, , 08:17 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты Министерства обороны России проводят разведку обстановки в районе пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. По информации оборонного ведомства, для мониторинга ситуации задействованы беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

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Они ведут разведку на высоте от тысячи до трех тысяч метров. Все полученные ими данные передаются в оперативный штаб в режиме реального времени.

Добавим, что в район взрывов около населённого пункта Желтухино прибыли свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, а также 20 единиц техники, передаёт РИА Новости. Сегодня они приступят к разминированию территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на складе боеприпасов в посёлке Желтухино Рязанской области начались 7 октября после возгорания сухой травы. По данным на утро 8 октября, на месте ЧП спасатели продолжают фиксировать взрывы снарядов с большой интенсивностью — «раз в 20 секунд, или три взрыва в минуту». Кроме того, до сих пор не удалось потушить пожар на объекте.

С места ЧП в Скопинском районе эвакуированы свыше 2,3 тыс. человек. Есть пострадавшие, один из них находится в тяжёлом состоянии.