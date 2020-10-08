Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM Пепловые выбросы произошли на вулканах Ключевская сопка и Шивелуч в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Зафиксирован парогазовый выброс с незначительным содержанием пепла из вулкана Ключевская сопка на высоту до 5500 метров», — сообщили в ведомстве.

В МЧС РФ добавили, что пепел распространился к востоко-юго-востоку от вулкана на расстояние 200 километров. Населенных пунктов на пути следования шлейфа нет. Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 2500 метров. Его шлейф распространился на 150 километров в сторону Берингова моря. Населенных пунктов также не расположено по пути следования шлейфа.

Отмечается, что туристических групп в районе вулканов не находится. Выпадения пепла в городах и селах Камчатки не фиксировалось.